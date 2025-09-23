5 أعراض تدل على وجود خلل في الغدة الدرقية

تؤثر الغدة الدرقية على صحة الجسم، حيث يمكن لخلل وظائفها أن يسبب مجموعة من الأعراض المزعجة.

في هذا الصدد، نوضح لكم أبرز هذه التغيرات التي تشير إلى مشكلات في الغدة الدرقية، وفقا لموقع "health".

تدهور صحة الشعر والجلد

تدهور جودة الشعر وظهوره ضعيفا وخشنا وجافا يشير إلى خلل في الغدة الدرقية، الذي يؤدي أيضا إلى هشاشة الشعر وتساقطه، كما يؤثر هذا الخلل على الجلد، فيجعله جافا وسميكا في كثير من الحالات.

تغيرات في تنظيم حرارة الجسم

عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل طبيعي، تتأثر قدرة الجسم على ضبط درجة الحرارة، ما يسبب شعورا غير طبيعي بالبرودة أو الحرارة.

تسارع معدل ضربات القلب

تؤدي الغدة الدرقية دورا مهما في تنظيم ضربات القلب، إذ يسبب فرط النشاط زيادة غير طبيعية في سرعة النبض، ما يؤدي لارتفاع ضغط الدم والقلق.

تقلبات الوزن المفاجئة

زيادة أو فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر يكون مؤشرا مهما على اضطرابات في وظائف الغدة الدرقية.

اضطرابات في الدورة الشهرية

اضطرابات الغدة الدرقية تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، وغالبًا ما تُخطئ النساء في تفسير ذلك كعلامة انقطاع الطمث.

