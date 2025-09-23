متي يستدعي تسارع ضربات القلب الذهاب للطبيب فورا؟

حذرت الدكتورة ناتاليا بولانوفا، أخصائية أمراض القلب الروسية وأستاذة العلاج في كلية الطب بجامعة التعليم، من أن تسارع ضربات القلب المفاجئ أثناء الراحة دون سبب واضحة علامة على وجود مشكلات قلبية تستدعي تدخلا عاجلا.

وأكدت ضرورة إجراء تخطيط كهربية القلب لتحديد السبب بدقة، محذرة من خطورة اللجوء إلى الأدوية دون وصفة طبية، لما قد يسببه من مضاعفات خطيرة، قد تصل إلى الوفاة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، وموقع "news".

من جانبه، أوضح الدكتور ميخائيل كوبريانوف، أخصائي الأمراض الباطنية، أن تجاوز معدل ضربات القلب 100 نبضة في الدقيقة من دون محفز واضح يتطلب فحصا دقيقا، بما في ذلك مراقبة نبض القلب بجهاز "هولتر" لمدة 24 ساعة على الأقل.

وأشار الأطباء إلى أن أعراضا مثل الإغماء، الدوار، فقدان الرؤية، التعرق البارد أو الضعف العام، تستوجب استدعاء الإسعاف فورا، خاصة إذا انخفض الضغط الانقباضي إلى أقل من 100 ملم زئبق.

ولتقليل خطر تسارع ضربات القلب، نصح الخبراء بتجنب الكافيين، تحسين جودة النوم، والحفاظ على وزن صحي.

