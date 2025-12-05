6 علامات تشير إلى نقص فيتامين د على الجسم.. انتبه جيدًا

يعد فيتامين د من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة العظام والمناعة والعضلات ومع قلة التعرض للشمس في الشتاء والعادات الغذائية غير المتوازنة، أصبح نقص هذا الفيتامين من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا دون أن يلاحظها كثيرون.

وبحسب ما جاء في صحيفة، healthline، إليك أبرز 6 علامات تحذيرية قد تشير إلى وجود نقص في فيتامين د

آلام العظام وتكرار التشنجات العضلية

يشير الأطباء إلى أن انخفاض مستوى فيتامين د يؤثر مباشرة على امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى هشاشة وآلام في العظام، وكذلك تشنجات عضلية مستمرة خاصة أثناء الليل.

الشعور بالإرهاق المستمر دون سبب واضح

إذا كنت تشعر بالتعب طوال اليوم رغم الحصول على نوم كافٍ، فقد يكون السبب نقص فيتامين د الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة وتنظيم وظائف العضلات.

بطء التئام الجروح

إذ لاحظت أن جروحك تلتئم ببطء، فهذا قد يعني أن فيتامين د لديك منخفض، لأن هذا الفيتامين يساهم في تقوية المناعة وتحسين عملية ترميم الأنسجة.

الشعر بكثرة

يرتبط نقص فيتامين د بمشكلات ضعف بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقط حاد في بعض الحالات، خاصة لدى النساء.

التقلبات المزاجية والاكتئاب الخفيف

كشف عدد من الدراسات أن انخفاض فيتامين د قد يؤثر على المواد الكيميائية في المخ، ما يسبب تقلبات مزاجية أو شعورًا بالحزن بدون سبب واضح.

الإصابة المتكررة بنزلات البرد

يؤدي فيتامين د دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة، لذا فإن نقصه يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى، خاصة نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.