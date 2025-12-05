نادي أهلي طرابلس يشكر مصر بعد التتويج بكأس ليبيا .. ما القصة؟

أول رد فعل من زوجة أكرم توفيق بعد تواجده بالتشكيلة المثالية لكأس العرب

تصدرت هدير أبو نار، زوجة اللاعب أكرم توفيق محركات البحث في الساعات الماضية، وذلك بعد تهنئتها لأكرم عقب تواجده في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن زوجة أكرم توفيق كالتالي:

هدير من مواليد مدينة طنطا، ودرست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

تعمل صانعة محتوى عبر مواقع التواصل، واشتهرت بلقب نفرتيتي.

تمتلك أكثر من 27 ألف متابع عبر حسابها على إنستجرام.

احتفل أكرم توفيق بزواجه الثاني من هدير أبو نار في سبتمبر 2024، في حفل سري بعيدًا عن الإعلام.

قضى الثنائي شهر العسل في تايلاند.

تقيم هدير أبو نار في قطر حاليًا.

هدير أبو نار شاركت في أعمال درامية بارزة، منها مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي، ومسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان.

