10 صور لجورجيا رودريجيز مع كريستيانو رونالدو وأولادهم على البحر

شاركت جورجينا رودريجيز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور عبر حسابها لها رفقة أبنائها، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور وعلقت: "عيش الحياة على أكمل وجه، والحلم بالأحلام، والامتنان الأبدي لله، الذي حبه يرشدني، ويدعمني ويلهمني".

وظهرت جورجينا خلال قضاء بعض أوقات الراحة الخاصة بها، رفقة عائلتها وأبنائها، حيث ظهرت خلال تواجدها في الطائرة الخاصة بهم رفقة ابنتها.

كما شاركت جورجينا صورة لكريستيانو رونالدو، خلال تواجده في المسبح رفقة نجله وصورة آخرى له رفقة نجله داخل الجيم.

وفي سياق متصل شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الموسم الحالي في 12 مباراة بمختلف البطولات رفقة النصر، نجح خلالهم في تسجيل 11 هدف وصناعة هدفين.

