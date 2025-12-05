إعلان نتيجة الحصر العددي للدائرة الرابعة بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أعلن المستشار سعيد أبو خاطر، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بالفيوم، والتي تضم مراكز أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، نتيجة الحصر العددي، وجاءت كالتالي:

عدد المقيدين بالدائرة هو 472 ألفًا و685 صوتًا، وبلغ عدد الناخبين الذين حضروا الانتخابات وأدلوا بأصواتهم 97 ألفًا و625 صوتًا، وبلغت الأصوات الباطلة 7 آلاف و74 صوتًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 90 ألفًا و551 صوتًا.

وحصل المرشح يوسف أحمد علي الصاوي، وشهرته يوسف الشاذلي "حزب مستقبل وطن"، على 43 ألفًا و821 صوتًا، وحصل المرشح علاء السيد محمود جاب الله، وشهرته علاء جاب الله "حزب الجبهة الوطنية"، على 41 ألفًا و730 صوتًا، وحصل المرشح مصطفى محمد عبد الله مؤمن، وشهرته المهندس مصطفى مؤمن "مستقل"، على 31 ألفًا و717 صوتًا.

وحصل المرشح عادل عبد الحفيظ عبد المطلب، وشهرته علي عبد الحفيظ فرحات "مستقل"، على 21 ألفًا و864 صوتًا، وحصل المرشح إبراهيم حسين عبد الواحد، وشهرته الدكتور إبراهيم عبد الواحد "حزب المؤتمر"، على 16 ألفًا و88 صوتًا، وحصل المرشح محمد عبد الحميد جودة تعيلب، وشهرته اللواء محمد تعيلب "مستقل"، على 25 ألفًا و882 صوتًا.