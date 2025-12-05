4 أطعمة تدعم صحة الكبد وتحرق الدهون في وقت سريع.. لا تتجاهلها

في ظل ارتفاع معدلات السمنة ومشكلات الكبد الدهني، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية وآمنة لتحسين صحة الكبد وتعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون الكبد يُعد المصنع الرئيسي لتنقية السموم وتنظيم عمليات التمثيل الغذائي.

إليك أبرز 4 أطعمة يوصي بها خبراء التغذية لدعم الكبد والمساعدة على التخلص من الدهون بشكل أسرع، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات "الكاتيشين" التي أثبتت الدراسات دورها في تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون حوله، كما يساعد على زيادة معدل الحرق بفضل تأثيره الحراري، ويُفضل تناوله بدون سكر للحصول على أفضل نتيجة.

الليمون والماء الدافئ

يُعد الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين C الذي يعزز إنتاج إنزيمات الكبد المسؤولة عن طرد السموم، كما يعمل الماء الدافئ مع الليمون على تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على حرق الدهون الزائدة.

الأفوكادو

رغم كونه غنيًا بالدهون، إلا أن الأفوكادو يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تساعد على خفض الدهون الضارة ودعم خلايا الكبد، كما يحتوي على مادة "الجلوتاثيون" التي تُعرف بقدرتها على تنظيف الكبد وحمايته من التلف.

الشوفان

يُعد الشوفان من أفضل الحبوب الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على خفض الكوليسترول وتنظيم السكر في الدم، كما يمنح شعورا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تقليل السعرات الحرارية وحرق الدهون المتراكمة خاصة حول البطن.