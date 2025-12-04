شعبة الدواجن تحذر من انتشار "الفراخ السردة" في الأسواق

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل تداول "الدواجن السردة" في الأسواق ومدى خطورتها على المستهلك.

وقال "السيد"، في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": فيه فيديوهات منتشرة لشخص يبيع كيلو وراك الفراخ بـ10 جنيه، وبعد الفحص تبين أنه يعمل في الدواجن "السردة" التي تعاني من مشكلة فيروسية في النمو وشكلها يتغير بعد الذبح وتميل للون الأزرق.

وتابع: يتم حقن الدواجن السردة بالمياه لكي تظهر بيضاء وطازجة لكنها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ولفت سامح السيد، إلى أن البعض يقوم بشراء الدواجن السردة بثلث ثمنها، وهذه الدواجن بها أمراض، وتباع في الكثير من الأحياء الشعبية.

وأشار إلى حملة كبيرة من الطب البيطري ومباحث التموين نجحت في القبض على بائع دواجن يقوم ببيع الدواجن السردة وتم التأكيد على أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مطالبًا بتقنين بيع الطيور الحية.

