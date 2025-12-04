عطش بدون ما نحس.. دليل ترطيب الجسم في الأيام الباردة

على عكس ما يعتقده كثيرون، لا يختفي خطر الجفاف بانخفاض درجات الحرارة، بل يزداد خفاء، ما يؤثر على الطاقة، وصحة الجلد، وتركيز الدماغ.

وفق موقع Everyday Health، الترطيب في الطقس البارد لا يقل أهمية عنه في الصيف، وربما يفوقه في بعض الأحيان.

علامات الجفاف التي يجب الانتباه إليها

رغم هدوء الأعراض في الشتاء، إلا أن تأثيراتها واضحة، ومن أبرزها:

-صداع متكرر أو شعور بثقل في الرأس

-جفاف الشفاه والجلد وتشقق الكعبين

-هبوط في الطاقة وإرهاق سريع

-صعوبة في التركيز وضعف الذاكرة قصيرة المدى

-لون بول داكن أو انخفاض عدد مرات التبول

كيف تحافظ على ترطيب جسمك في الشتاء؟

1- لا تنتظر العطش

اجعل زجاجة الماء في متناول يدك طوال الوقت، تذكير بصري بسيط لكنه فعال.

2- تناول أطعمة غنية بالماء

تناول الفواكه الشتوية مثل البرتقال والتفاح، والخضراوات الورقية توفر الماء والدفء معا.

3- راقب لون البول

اللون الفاتح علامة صحية، إذا اقترب من لون العسل، فقد حان وقت شرب المزيد.

4- عادل بين الكافيين والماء

لكل كوب قهوة، اشرب كوب ماء إضافي لتقليل فقد السوائل.

5- تجنب المشروبات السكرية

المشروبات الغازية ليست مرطبة، بل قد تزيد فقد السوائل، والبدائل الأفضل: ماء فوار مع شرائح ليمون أو نعناع.