لن تتوقع.. هذا ما تفعله بذور حبة البركة في الكوليسترول

كتب – سيد متولي

استخدمت بذور حبة البركة السوداء في الخبز والكاري والعلاجات التقليدية لسنوات، وهي عنصر أساسي ذو سمعة عريقة، والآن، تلقي الأدلة العلمية ضوءا جديدا على فوائدها الصحية المحتملة.

وتشير دراسة يابانية نشرت في مجلة علوم الغذاء والتغذية إلى أن تناول بذور حبة البركة السوداء يوميًا قد يخفض الكوليسترول بشكل ملحوظ، بل ويساعد على إنقاص الوزن، ما يتيح طريقا طبيعيا لتحسين صحة القلب، بحسب موقع timesofindia.

وفي الدراسة، لاحظ البالغون الذين تناولوا جرعة يومية صغيرة من مسحوق بذور حبة البركة السوداء لمدة ثمانية أسابيع تحسنات ملحوظة في العديد من المؤشرات الرئيسية: انخفاض LDL، أو الكوليسترول السيئ، وارتفاع HDL، وتحولت مستويات الدهون بشكل عام في اتجاه أكثر صحة.

وفي الوقت نفسه، لم يلاحظ الأشخاص في المجموعة الضابطة، الذين لم يجروا أي تغييرات على نظامهم الغذائي، أي تحسن على الإطلاق، ولعل الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في النتائج هو أن بعض المشاركين فقدوا وزنهم أثناء التجربة.

وأظهرت الاختبارات المعملية في نفس الدراسة، أن مستخلص بذور حبة البركة السوداء يبطئ تكوين الخلايا الدهنية، ما يشير إلى تأثير مضاد لتكوين الدهون، هذه الفائدة المزدوجة، التي تدعم صحة القلب وتساعد على تنظيم دهون الجسم، نادرة في إضافة غذائية بسيطة كهذه.

وهذا أحد أسباب اعتقاد الباحثين بأن حبة البركة السوداء قد تكون غذاءً فعالاً للوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، بما في ذلك السمنة.

كيفية استخدام حبة البركة السوداء يوميا

ووفقًا للدراسة، فإن تناول ملعقة صغيرة من مسحوق حبة البركة السوداء يوميًا كان كافيا لتحقيق فوائد صحية ملموسة، وللاستخدام اليومي، يمكن تناول هذه التوابل بأشكال سهلة: مزجها بالماء الدافئ صباحًا، أو إضافتها إلى الزبادي أو العصائر، أو إضافتها إلى أطباق العدس والخضراوات، أو رشها على السلطات.

الخيار الأبسط والأكثر شيوعًا هو تناول ملعقة صغيرة من مسحوق حبة البركة السوداء في ماء دافئ أول الصباح، كما يمكنك بسهولة مزجه مع الزبادي أو العصائر أو وجباتك اليومية، والسر هو المواظبة على تناوله.