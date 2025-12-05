مواعيد التقديم.. ضوابط وشروط القبول بجامعة الطفل 2025

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب القبول للدورة العاشرة لجامعة الطفل لعام 2025 خلال الفترة من الأحد 14 إلى الخميس 18 ديسمبر 2025، ويتم غلق التسجيل تلقائيًا في كل جامعة على حدة وذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأوضحت الأكاديمية، أن شروط التسجيل والقبول لهذا العام تشمل التالي:

1- التسجيل فقط للطلاب الجدد الذين لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها - علمًا بأن كل الطلاب المقييدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل سيتم استكمال دراستهم تباعًا دون التسجيل مرة أخرى شرط الالتزام بالمواظبة وعدم التخلف عن الحضور.

2- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات على ألا يتعدى عمر الطفل عن 10 سنوات في الأول من أكتوبر 2025.

3- القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل، في حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو خاطئة يعتبر التسجيل لاغيًا.

4- التسجيل يتم بشكل إلكتروني فقط ولا يوجد أي سبيل لتسجيل الطفل إلا من خلال الموقع الإلكتروني فقط وذلك في الموعد المعلن عنه أعلاه.

5- النظام الإلكتروني يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط، وسيتم ذلك من خلال التأكيد من الرقم القومي لكل طفل في حالة إعادة أو تكرار التسجيل سيتم إلغاء تسجيل الطفل نهائيًا.

6- كل جامعة يتم اكتمال تسجيل الأعداد بها تختفي تلقائيًا من قائمة الجامعات المتاحة للتسجيل.

7- لا يحق لأي طالب طلب النقل من وإلى جامعة أخرى مهما كانت الظروف وفي حالة عدم حضوره بالجامعة المسجل بها وذهابه لجامعة أخرى سيتم رفض قبوله بالجامعة الأخرى وأيضًا إسقاط حقه في الجامعة المسجل بها.

8- الأطفال مسؤولية أولياء أمورهم من وإلى مقر الدراسة بالجامعة، والأكاديمية والجامعة غير مسئولتين عن الأطفال قبل استلامهم باليوم الدراسي أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام أولياء الأمور لهم.

9- تُعلن مواعيد الدراسة طبقًا للظروف الوقتية المتاحة، في حالة تعدى أي طفل عن عدد مرات الغياب المسموح بها فهذا يُسقط حقة في منحة جامعة الطفل ولا يحق لولي الأمر المطالبة باستكمال البرنامج والانتقال لجامعة أخرى.

10- برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85% لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقًا للتنسيق الجغرافي وذلك لعدم وجود أي اختلاف في المنهج الأساسي بين الجامعات.

11- برنامج جامعة الطفل هو يتبع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ولا يحق لأي جهة أو جامعة استخدام اسم جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج إلا بموافقة كتابية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

12- الإعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعة الطفل تعلن فقط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصفحة جامعة الطفل على الفيسبوك.

13- يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة الطفل وذلك لأكثر من 39 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية علمًا بأن التسجيل والدراسة مجانًا ومدعومة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

