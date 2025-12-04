من المسؤول؟.. شريف عامر يطرح أسئلة حرجة عن وفاة السباح يوسف

قال الإعلامي شريف عامر، إن المجتمع كان من المفترض أن يعرف السباح الشاب يوسف من خلال إنجازاته وبطولاته، لكنه عرفه "كضحية".

وأضاف "عامر"، خلال برنامجه "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفيديو المتداول للحادث يظهر بوضوح أن المكان لم يكن مؤمنًا بالشكل الكافي لحماية حياة الرياضيين، متسائلًا: "كيف يغيب جهاز إنعاش القلب عن مسابقة سباحة في استاد القاهرة؟".

وأشار إلى أن بيان وزارة الشباب والرياضة الذي أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث عبارة عن "كلام كثير لم يقل شيئًا"، مؤكدًا أن الكود الطبي الذي تتحدث عنه الوزارة لم يُنقذ يوسف على الأرض.

وتابع مقدم "يحدث في مصر": الأسئلة واضحة.. من المسؤول عن استاد القاهرة في تلك اللحظة؟ ولماذا كانت سيارة الإسعاف خالية من الطبيب وجهاز الإنعاش؟.

وأضاف الإعلامي شريف عامر، أن التحقيقات الجنائية ستمضي في مسارها القانوني، لكن هناك مسؤولية إدارية واجتماعية عاجلة يجب أن يتحملها المسؤولون عن المنشأة الرياضية والاتحاد المصري للسباحة.

وأكد أن يوسف ظل تحت الماء لمدة 10 دقائق كاملة قبل إنقاذه، وهي فترة كافية لإنهاء حياة أي إنسان.

وأشار شريف عامر، إلى أن الأسئلة المطروحة تخص سلامة كل الشباب الذين يمارسون الرياضة في المنشآت الرسمية، وليس فقط حالة يوسف، معربًا عن أمله في أن تؤدي التحقيقات إلى تحديد المسؤوليات الحقيقية وعدم الاكتفاء بالبيانات الرسمية.

