خبير سياحي: طفرة في الإشغال الفندقي خلال الكريسماس - تفاصيل

قال عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن المقاصد السياحية في مصر تشهد خلال موسم الكريسماس ورأس السنة 2025 طفرة غير مسبوقة في نسب الإشغال الفندقي، وسط إقبال قوي من السائحين الأوروبيين والعرب الذين اختاروا مصر كأفضل وجهة شتوية دافئة بفضل طقسها المعتدل وتنوع مقاصدها وتطور بنيتها السياحية خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات إلى مصراوي، أن المؤشرات الأولية أوضحت ارتفاع الطلب بشكل كبير، حيث سجلت بعض المدن إشغالاً يتراوح بين 92% و98%، وهو من أعلى المعدلات التي يشهدها القطاع منذ سنوات.

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن مدن البحر الأحمر تأتي في مقدمة الوجهات الأكثر جذباً هذا الموسم، حيث حققت شرم الشيخ معدلات إشغال تراوحت ما بين 90% و95% مدفوعة بزيادة رحلات الطيران من أوروبا الشرقية وبريطانيا وإيطاليا.

كما أوضح أن الغردقة سجلت ارتفاعًا في الإقبال من الأسواق الألمانية والتشيكية والهولندية، ليصل متوسط الإشغال بين 93% و97% في الفنادق الشاطئية، ومرسى علم سجلت واحدًا من أعلى معدلات النمو هذا العام، بدعم من الرحلات الإيطالية والبولندية، وبلغ متوسط الإشغال 95% مع توقع الوصول إلى الطاقة الكاملة خلال ليلة رأس السنة.

وأشار، فيما يتعلق بجنوب سيناء، إلى أن الطلب ارتفع بشكل ملحوظ في دهب التي اكتسبت شعبية كبيرة لدى الشباب والسائحين الباحثين عن تجربة تجمع بين الهدوء والطبيعة، حيث وصل إشغال بعض الفنادق البوتيكية إلى 100%.

ولفت إلى أن القاهرة والجيزة شهدتا زيادة في الإقبال على السياحة الثقافية والترفيهية، خاصة مع فعاليات نهاية العام وزيارات المتحف المصري الكبير، بينما حققت الأقصر وأسوان نموًا واضحًا في رحلات اليوم الواحد والرحلات النيلية، بإشغال تجاوز 85–90% في الفنادق العائمة.

وتابع: موسم الكريسماس يمثل القلب النابض لقطاع السياحة في مصر، حيث ترتفع خلاله معدلات التشغيل الداخلي داخل الفنادق بنسبة تصل إلى 30%-40% مقارنة بالأشهر العادية، نتيجة زيادة الطلب على خدمات الأغذية والمشروبات والمناسبات الخاصة والأنشطة الترفيهية وحفلات رأس السنة، التي تتطلب استعدادات مسبقة تمتد لأسابيع، وترتفع ساعات العمل وتزداد الحاجة للعمالة الموسمية لضمان الحفاظ على جودة الخدمة في ظل الإشغال الكامل للفنادق.