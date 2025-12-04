مايكل كين على كرسي متحرك وجولييت بينوش تحاول ألا تبكي.. تكريم 4 نجوم بافتتاح

استعرضت الفنانة اللبنانية إليسا إطلالتها من فعالية بيلبورد العالمية للصوت النسائي في الموسيقى.

ونشرت إليسا، صورا من الكواليس عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت مرتدية شورت قصير خطفت به الأنظار وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت إليسا: "جائزة Billboard Global Women In Music هي شاهد على انّه الصوت العربي بيقدر يوصل لبعيد، كل امرأة قادرة توصل وتكون صوت غيرها وإلهام لغيرها ليحققوا نجاحا بأي مجال".

وتابعت: "وبحب أقول لكل بنت: طريقِك إنتِ بتحدّديه، صوتِك اللي محلّ وصدى بهذا العالم، وما تخلي حدا يقنعِك بالعكس! مش مطلوب تكوني كاملة، المطلوب تكوني صادقة وحقيقية، وهذا بحد ذاته أعلى درجات الشجاعة".

آخر أغاني إليسا

وكان آخر ما طرحته إليسا هي أغنية بعنوان "متخذلنيش" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "السلم والثعبان: لعب عيال".

آخر حفلات إليسا الغنائية

أحيت إليسا مؤخرا حفلا غنائيا في دبي وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت باقة من أشهر أغانيها، ونشرت مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنة لكم جميعا، لم أكن أتمنى أكثر من ذلك الجمهور ولا هذه الأجواء، شكرا دبي".

