طقس 6 أيام مقبلة.. تحذير من الشبورة وأمطار متفاوتة الشدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة 5 ديسمبر وحتى الأربعاء 10 ديسمبر 2025 وذلك على أنحاء البلاد كافة.

وتوقعت الأرصاد، في بيان، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية (2: 9 صباحًا)، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وأمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن من المتوقع أن تشهد حالة الطقس اعتبارًا من السبت المقبل 6 ديسمبر 2025، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3-4 درجة، بجانب فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس من الأحد 7 ديسمبر إلى الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟