كيف يؤثر الإفراط في تناول حمض الفوليك على الحوامل؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعتي أديلايد وفلندرز بأستراليا ضرورة تحديد حد أقصى آمن للاستهلاك.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع مستويات حمض الفوليك لدى الأمهات وارتفاع خطر الإصابة بسكري الحمل.

ويعتقد الباحثون أن هذا الارتفاع ينتج عن عاملين وهما إضافة حمض الفوليك إلى الأطعمة، وتناول الأمهات مكملات غذائية بجرعات أعلى من الموصى بها، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

لذا من الأفضل تناول مكملات حمض الفوليك يوميا، بدءا من شهر واحد على الأقل قبل الحمل وحتى الأشهر الـ 3 الأولى، لتقليل خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة.

وتعد المشيمة عنصرا أساسيا في تنظيم تحمل الأم للجلوكوز أثناء الحمل، لذلك سعى الباحثون إلى فهم كيفية تأثير تناول الأحماض الدهنية العالية على وظيفة المشيمة، وبالتالي على مقاومة الأنسولين وخطر الإصابة بسكري الحمل.

وتم تحليل مستويات حمض الفوليك لدى أكثر من 2000 امرأة قبل وبعد التدعيم في جامعة فلندرز.

ونصح الباحثون بضرورة تحديد حد أقصى آمن لتناول الأحماض الدهنية، وتحسين الإرشادات المتعلقة بمكملات الأحماض الدهنية أثناء الحمل، ما يحمي الجنين في بداية الحمل من عيوب الأنبوب العصبي، ويحمي الأم والجنين أيضاً من الآثار الضارة لارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتوجد الفولات في الخضراوات الورقية، والفواكه الحمضية، والبقول والمكسرات، والحبوب الكاملة.

اقرأ أيضا:

دون خلل في الكبد.. حسام موافي يكشف سببا شائعا وراء ارتفاع الصفراء في الدم"

علامات خفية في الأظافر قد تكشف إصابتك بمرض قاتل

هذا ما يحدث لشرايين القلب عند شرب الماء المثلج – مفاجأة

أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

4 فوائد مذهلة لتناول كوب من القرفة لصحة الجسم