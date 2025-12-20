إعلان

"تكمن في أيدي قلّة قليلة".. بابا الفاتيكان ينتقد التوزيع غير العادل للثروة

كتب : مصراوي

11:35 م 20/12/2025

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان

روما - (د ب أ)

انتقد البابا ليو الرابع عشر الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم، وذلك أمام حشود غفيرة في ساحة القديس بطرس اليوم السبت.

وقال إن ثروة الأرض تكمن في أيدي قلة – قلة قليلة جداً – وذلك خلال آخر لقاء جماهيري في العام، الذي كان قد أُعلن سنة اليوبيل من قبل سلفه فرانسيس.

وأكد ليون أن "الثروة تُصبح بشكل غير عادل أكثر تركزا في أيدي أولئك الذين غالباً لا يريدون الإصغاء إلى أنين الأرض والفقراء".

وأضاف "أن الله قصد أن تكون خيرات الخليقة للجميع، بحيث يتشارك فيها الجميع". وفي الوقت نفسه، حث الحبر الأعظم الناس على الاحتفاظ بالأمل.

وقال البابا: "إن اليوبيل يقترب من نهايته، لكن الأمل الذي منحنا إياه هذا العام لا ينتهي: سنبقى حجاجاً للأمل".

البابا ليو الرابع عشر ثروة الأرض بابا الفاتيكان

