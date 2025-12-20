كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لبحث التعاون مع شركة "إيني" الإيطالية في مجال التنمية المجتمعية للرعاية الصحية.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "الصورة"، عبر فضائية "النهار"، أن الاجتماع يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى، حيث اتفق الجانبان على شراكة لتشغيل وإدارة مستشفيين بمصر بالتعاون مع مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية، الشهيرة بخبرتها العالمية.

وأوضح أن التعاون سيركز على نقل وإدارة الخبرات التشغيلية والفنية المتقدمة، مع الحفاظ الكامل على السياسات الحالية الخاصة بالأسعار للمواطنين محدودي الدخل.

وأضاف أن وزير الصحة أكد أن "لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل"، وهي سياسة حكومية ثابتة.

وتابع متحدث الوزراء أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية بشكل عام، حيث سيحصل جميع المرضى، بمن فيهم محدودو الدخل على مستوى رعاية أفضل وتقنيات متطورة، مع استمرارهم في دفع نفس الأسعار المدعومة.

وكشف الحمصاني أن الاتفاق يشمل مستشفى هليوبوليس الجديد ومستشفى العاصمة الجديدة 2، في إطار خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات متكاملة بمعايير عالمية.