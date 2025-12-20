إنهاء إجراءات الإفراج عن والدة شيماء جمال بعد المعارضة على الأحكام

أنهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إجراءات الإفراج عن ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحكام الصادرة ضدها.

وكشفت مصادر أن الحشاش قامت بالمعارضة على الأحكام الصادرة ضدها، وتمت إعادة إجراءات الإفراج لها بقسم الطالبية تمهيدًا لخروجها.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قد أخلت سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معها بتهمة تهديد محامي وصديقة ابنتها بالقتل باستخدام سلاح ناري ادعت امتلاكه.

وأوضحت التحريات أن المتهمة مقيمة في شارع العروبة – المريوطية – الطالبية، ولها تاريخ قضائي سابق يتضمن 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة، كان آخرها قضية جنح المعادي رقم 10297 لسنة 2001. كما تبين وجود قضيتين "إيصال أمانة" صادرتين عن جنح قسم مطروح، بالإعدام الغيابي للمتهمة، الأولى بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.

وبضبطها ومواجهتها، أقرت بعدم حيازتها لأي تراخيص لحمل سلاح، وأن ما ورد بتصريحاتها كان ادعاءً بغرض التهديد.