إعلان

إنهاء إجراءات الإفراج عن والدة شيماء جمال بعد المعارضة على الأحكام

كتب : صابر المحلاوي

09:35 م 20/12/2025

والدة شيماء جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إجراءات الإفراج عن ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحكام الصادرة ضدها.

وكشفت مصادر أن الحشاش قامت بالمعارضة على الأحكام الصادرة ضدها، وتمت إعادة إجراءات الإفراج لها بقسم الطالبية تمهيدًا لخروجها.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قد أخلت سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معها بتهمة تهديد محامي وصديقة ابنتها بالقتل باستخدام سلاح ناري ادعت امتلاكه.

وأوضحت التحريات أن المتهمة مقيمة في شارع العروبة – المريوطية – الطالبية، ولها تاريخ قضائي سابق يتضمن 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة، كان آخرها قضية جنح المعادي رقم 10297 لسنة 2001. كما تبين وجود قضيتين "إيصال أمانة" صادرتين عن جنح قسم مطروح، بالإعدام الغيابي للمتهمة، الأولى بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.

وبضبطها ومواجهتها، أقرت بعدم حيازتها لأي تراخيص لحمل سلاح، وأن ما ورد بتصريحاتها كان ادعاءً بغرض التهديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

والدة شيماء جمال والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال ماجدة الحشاش قسم الطالبية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر