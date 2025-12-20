تحرك عاجل من صندوق الإسكان الاجتماعي لمساعدة أم عرضت أطفالها للبيع

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنها تتابع شخصيًا حالة الأم التي ظهرت في فيديو متداول تبكي وتعرض أطفالها الأربعة للبيع بسبب ظروفها المعيشية الصعبة، مؤكدة أن الدولة لن تترك أبناءها وتتحرك فورًا لتقديم الدعم العاجل في مثل هذه الحالات الإنسانية.

وأوضحت عبدالحميد في مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن هناك تنسيقًا كاملًا ومباشرًا بين صندوق الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وأضافت أنها ستتواصل شخصيًا مع السيدة وتستقبلها في مكتبها لبحث أوضاعها بالتفصيل وتقديم الحلول الفورية والشاملة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الهدف لا يقتصر على المساعدة المالية المؤقتة، بل يتعداه إلى تأمين استقرار دائم للأم وأطفالها.

وأشارت إلى أن الحلول قيد الدراسة تشمل توفير فرصة عمل مناسبة لها لضمان دخل كريم، إلى جانب دراسة إمكانية منحها وحدة سكنية من خلال برامج الصندوق، أو التعامل مع حالتها وفق أنظمة الإيجار القديم التي تتيح سكنًا مستقرًا بتكلفة مناسبة.

وأكدت مي عبد الحميد على أن مثل هذه المبادرات تعكس أولوية الدولة لحماية الأسر وضمان حياة كريمة لكل مواطن، وعدم ترك أي أسرة تواجه مصيرًا مجهولًا، وذلك في إطار سياسة التكافل الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة المصرية.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لسيدة تدعى أميرة حسين، عرضت أولادها للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستغاثت السيدة في الفيديو من صعوبة المعيشة، الأمر الذي دفعها إلى عرض أطفالها الأربعة للتنازل أو الرعاية، وسُمع صوتها في المقطع المرئي وهي تتحدث بانهيار وتقول: "معايا 4 عيال للبيع أو التنازل أو لمن لا ينجب ويريد التبني".

وأكدت السيدة أنها ظلت تعمل وتكافح من أجل أبنائها لمدة 6 سنوات، في الوقت الذي تركهم فيه والدهم منذ أكثر من 10 سنوات دون أي مسؤولية أو نفقة، بعد أن طردهم من مسكنهم، لتجد نفسها وأطفالها بلا مأوى ولا مصدر دخل.

ونوهت إلى أن قسوة ظروف المعيشة دفعتها لاتخاذ هذا القرار، في محاولة أخيرة لإنقاذ أطفالها من التشرد وظروف المعيشة الصعبة.