فاكهة صغيرة بقيمة كبيرة.. 4 فوائد صحية لتناول العنب بانتظام
كتب : نرمين ضيف الله
العنب
العنب ليس مجرد فاكهة منعشة، بل كنز غذائي غني بمضادات الأكسدة والعناصر التي تدعم صحة القلب والدماغ والجهاز المناعي.
ووفق "Healthline"، فإن تناوله بانتظام ينعكس بإيجابًا على الصحة العامة.
1- يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين
العنب غني بمضادات الأكسدة، وعلى رأسها الريسفيراترول والفلافونويدات، وهي مركبات تلعب دورًا مهمًا في:
تقليل الالتهابات
تحسين مرونة الأوعية الدموية
خفض ضغط الدم الضار
وهذه المركبات قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.
2- يدعم الدماغ ويحسن الذاكرة
مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تساعد على:
حماية خلايا الدماغ من التلف
تحسين التركيز والذاكرة
تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتقدم في العمر
كما يرتبط الريسفيراترول بتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما ينعكس إيجابيًا على الوظائف الذهنية.
3- يقوي جهاز المناعة
العنب يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة، أبرزها:
فيتامين C
فيتامين K
إلى جانب مركبات نباتية تحفز استجابة الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات، خاصة خلال فصول التقلبات المناخية.
4- يساعد على تحسين الهضم وصحة الأمعاء
بفضل احتوائه على:
الألياف الغذائية
نسبة عالية من الماء
يساعد العنب على:
تعزيز حركة الأمعاء
تقليل الإمساك
دعم البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.