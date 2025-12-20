العنب ليس مجرد فاكهة منعشة، بل كنز غذائي غني بمضادات الأكسدة والعناصر التي تدعم صحة القلب والدماغ والجهاز المناعي.

ووفق "Healthline"، فإن تناوله بانتظام ينعكس بإيجابًا على الصحة العامة.

1- يعزز صحة القلب ويحمي الشرايين

العنب غني بمضادات الأكسدة، وعلى رأسها الريسفيراترول والفلافونويدات، وهي مركبات تلعب دورًا مهمًا في:

تقليل الالتهابات

تحسين مرونة الأوعية الدموية

خفض ضغط الدم الضار

وهذه المركبات قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

2- يدعم الدماغ ويحسن الذاكرة

مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تساعد على:

حماية خلايا الدماغ من التلف

تحسين التركيز والذاكرة

تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتقدم في العمر

كما يرتبط الريسفيراترول بتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما ينعكس إيجابيًا على الوظائف الذهنية.

3- يقوي جهاز المناعة

العنب يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة، أبرزها:

فيتامين C

فيتامين K

إلى جانب مركبات نباتية تحفز استجابة الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات، خاصة خلال فصول التقلبات المناخية.

4- يساعد على تحسين الهضم وصحة الأمعاء

بفضل احتوائه على:

الألياف الغذائية

نسبة عالية من الماء

يساعد العنب على:

تعزيز حركة الأمعاء

تقليل الإمساك

دعم البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.