النوبات القلبية من أخطر الحالات الصحية الطارئة التي قد تهدد الحياة، إلا أن الجسم غالبًا ما يرسل إشارات تحذيرية مبكرة قبل حدوثها، ويؤكد الأطباء أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، بينما يساعد الانتباه المبكر والتدخل السريع في إنقاذ الحياة.

وفيما يلي أبرز 5 علامات تحذيرية لا يجب الاستهانة بها، وفقًا لما ذكره موقعي healthline، وmedicalxpress.

- ألم أو ضغط في الصدر

يعد الشعور بألم، ضغط، أو ثِقَل في منتصف الصدر من أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يستمر الألم لبضع دقائق أو يأتي على فترات، ويشبه في بعض الحالات الإحساس بالاختناق أو الحرقان.

- ضيق في التنفس

قد يظهر ضيق التنفس دون مجهود واضح، أو يصاحبه ألم في الصدر، ويشير مختصون إلى أن هذا العرض قد يكون علامة مبكرة على عدم وصول الأكسجين الكافي إلى عضلة القلب.

- ألم ينتشر إلى الذراع أو الرقبة أو الفك

ألم الذراع الأيسر تحديدًا، أو الشعور بعدم راحة في الرقبة أو الفك أو الكتف، يُعد من العلامات التحذيرية المهمة، خاصة إذا تزامن مع أعراض أخرى.

تعرق شديد ودوخة مفاجئة

التعرق البارد غير المبرر، المصحوب بدوخة أو شعور بالإجهاد الشديد، قد يكون مؤشرًا على اضطراب حاد في عمل القلب.

- غثيان أو اضطراب في المعدة

في بعض الحالات، خصوصًا لدى النساء، تظهر أعراض النوبة القلبية في صورة غثيان، قيء، أو آلام معدية قد تُشبه اضطرابات الهضم.

متى يجب طلب المساعدة؟

يشدد الأطباء على ضرورة طلب الإسعاف فورًا عند الشعور بأي من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مفاجئة أو شديدة أو متزامنة، وعدم انتظار زوالها من تلقاء نفسها.

