ما العلاقة بين السجائر الإلكترونية والتبغ والإصابة بالسكري؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كارولينسكا بالسويد أن التدخين قد يسهم في الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

كما وجدت الدراسة أن منتجات التبغ الخالية من الدخان، مثل السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، يمكن أن تزيد أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري.

وأشارت الدراسة أن هناك عوامل متعددة من نمط الحياة والبيئة يمكن أن تسهم في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتشمل هذه العوامل تناول الأطعمة فائقة المعالجة، والخمول البدني والسمنة وقلة النوم والتدخين، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

أنواع السكري الفرعية

السكري المرتبط بالعمر.

السكري المرتبط بالسمنة.

السكري الناتج عن نقص الأنسولين الحاد.

السكري المقاوم للأنسولين الحاد.

وحلل الباحثون بيانات طبية لأكثر من 3300 شخص مريض بالسكري من النوع 2، وما يقرب من 3900 شخص من مجموعة الضبط، والذين شاركوا في دراسة سابقة للسكري في النرويج ودراسة مقارنة في السويد.

ووجد الباحثون أن المدخنين الشرهين أي الذين يدخنون حوالي 20 سيجارة يوميًا لمدة 15 عاما فقد ازداد خطر إصابتهم بالسكري من النوع 2 بشكل أكبر.

كما درس الباحثون حالة التدخين لدى المشاركين، سواء كانوا مدخنين حاليين أو سابقين أو غير مدخنين.

التبغ غير المدخن

ودرس الباحثون كيفية تأثير استخدام منتجات التبغ غير المدخن، وخاصة منتج التبغ الفموي المعروف باسم السعوط، على خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

ماذا عن السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين؟

التدخين يزيد من خطر الإصابة بالسكري، ما يشير إلى النيكوتين كعامل من خلال تأثيره على مقاومة الأنسولين.

