علامات تدل على أنك تحتاج إلى تغيير نمط حياتك

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 ص 10/01/2026

نمط حياتك

أحيانًا يرسل لك جسمك ونفسيتك إشارات واضحة تخبرك بأن روتينك الحالي لم يعد مناسبًا، وأن الوقت قد حان لإعادة النظر في أسلوب حياتك اليومي.

إليك علامات تدل على أنك تحتاج إلى تغيير نمط حياتك وفق "Verywell Mind".

الإرهاق المستمر دون سبب واضح

إذا كنت تشعر بالتعب حتى بعد النوم أو الراحة، فقد يكون نمط حياتك مرهقًا أكثر مما تتصور.

تقلبات مزاجية متكررة

التوتر، العصبية، أو الشعور بالإحباط بشكل دائم قد تكون علامات على ضغط نفسي متراكم يحتاج إلى تغيير في الروتين.

اضطرابات النوم

صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا مؤشر على خلل في التوازن اليومي بين العمل والراحة.

إهمال الصحة والعادات الجيدة

الاعتماد على الوجبات السريعة، قلة الحركة، أو تجاهل شرب الماء إشارات تستدعي التوقف وإعادة التقييم.

فقدان الشغف أو الدافع

عندما تفقد الحماس للأشياء التي كنت تستمتع بها سابقًا، قد يكون السبب نمط حياة لا يلبّي احتياجاتك النفسية.

آلام جسدية متكررة

الصداع، آلام الظهر أو المعدة قد تكون رد فعل جسدي على التوتر المستمر وسوء العادات اليومية.

