احذر.. حجم الرقبة مؤشرا لمشكلات صحية خفية

قياس محيط العنق مؤشرا بسيطا لكنه قوي للكشف عن بعض المخاطر الصحية الكامنة التي تظهر من خلال المؤشرات التقليدية مثل الوزن أو مؤشر كتلة الجسم.

تشير الأبحاث إلى أن هذا القياس يمكن أن يكون أداة مفيدة للتنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى انقطاع النفس النومي، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود الدهون الحشوية الخطيرة، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

العنق ومخاطر القلب والسكري

تشير الدراسات إلى أن زيادة محيط العنق ترتبط بشكل مباشر بزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم، والرجفان الأذيني، وفشل القلب.

وتكمن خطورة هذه الدهون في إفرازها لأحماض دهنية تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، ما يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وسكري الحمل.

انقطاع النفس النومي

إن تضخم محيط العنق قد يكون مؤشرًا على وجود انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهي حالة تسبب إرهاقا شديدا وتزيد من مخاطر الحوادث اليومية، كما أنها تضع ضغطا إضافيا على الجهاز القلبي الوعائي.

تعتبر القياسات المقلقة لمحيط العنق هي 43 سم للرجال و35.5 سم للنساء، ما يميز هذا المؤشر هو أنه يكشف عن المخاطر حتى لدى الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

يمكن تعديل هذا القياس من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، مثل ممارسة التمارين الرياضية، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

