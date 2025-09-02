مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكركم

الكركم، من التوابل الغنية بالفوائد الصحية، فهو يحتوي على مركب الكركمين، وهو مضاد قوي للأكسدة والالتهابات.

إليك أبرز فوائد الكركم، وفقا لموقع "onlymyhealth".

تقوية المناعة ومحاربة العدوى

يساعد الكركم على تعزيز جهاز المناعة بفضل مركب الكركمين الذي يعدل نشاط الخلايا المناعية ويجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى، كما أن له خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، ما يسهم في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي.

تحسين الهضم

يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل ويقلل من الانتفاخ وعسر الهضم، كما أن له دورا في تهدئة الالتهابات في الجهاز الهضمي.

دعم صحة المفاصل وتخفيف الألم

الكركم حلًا طبيعيًا لتخفيف آلام المفاصل وتيبسها التي تزداد في الطقس البارد، بفضل خصائصه القوية المضادة للالتهابات، يساعد على تخفيف الألم وتحسين مرونة المفاصل لدى المصابين بالتهاب المفاصل.

تعزيز صحة البشرة

الكركم الغني بمضادات الأكسدة يمنع الضرر الناتج عن الجذور الحرة ويقلل من الالتهاب والاحمرار وحب الشباب، ما يسهم في الحفاظ على بشرة نضرة ورطبة.

دعم صحة الدماغ

يسهم الكركم في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ما يعمل على الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

