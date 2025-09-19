عصير أخضر شهير يقلل خطر الإصابة بهذا المرض

تناول عصير الكرفس بانتظام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بـ سرطان الجلد، بفضل احتوائه على مركبات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

قوة مضادات الأكسدة

الكرفس يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات واللوتيولين، التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

حماية طبيعية للبشرة

إضافة عصير الكرفس إلى النظام الغذائي لا يُغني عن استخدام واقي الشمس، لكنه يمنح الجسم درعًا إضافيًا لدعم صحة الجلد وتعزيز جهاز المناعة ضد الأمراض المزمنة.

نصائح طبية مهمة

ينصح خبراء التغذية بشرب كوب من عصير الكرفس الطازج يوميًا، سواء بمفرده أو ممزوجًا مع التفاح الأخضر والليمون، للحصول على أقصى فائدة صحية

