إعلان

عصير أخضر شهير يقلل خطر الإصابة بهذا المرض

09:30 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

عصائر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تناول عصير الكرفس بانتظام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بـ سرطان الجلد، بفضل احتوائه على مركبات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

قوة مضادات الأكسدة

الكرفس يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات واللوتيولين، التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

حماية طبيعية للبشرة

إضافة عصير الكرفس إلى النظام الغذائي لا يُغني عن استخدام واقي الشمس، لكنه يمنح الجسم درعًا إضافيًا لدعم صحة الجلد وتعزيز جهاز المناعة ضد الأمراض المزمنة.

نصائح طبية مهمة

ينصح خبراء التغذية بشرب كوب من عصير الكرفس الطازج يوميًا، سواء بمفرده أو ممزوجًا مع التفاح الأخضر والليمون، للحصول على أقصى فائدة صحية

اقرأ أيضا:

قوس قزح كما لم تره من قبل.. أجمل 5 الأماكن لرؤيته حول العالم

تحت أنظار المارة.. الأرض تبتلع شاحنة ضخمة في المكسيك (فيديو)

رجل صيني يكرم جدته المتوفاة بطريقة غريبة.. لن تتخيل ما فعله

"النص كيلو بـ70 دولار".. شركة تغري موظفيها لإنقاص الوزن

تقدم طعام القطط لضيوفها.. معلومات عن "أبخل مليونيرة في العالم"

عصائر عصير أخضر أمراض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان