أسعار عمرة شعبان الاقتصادية 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر شعبان المقبل.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية في شهر شعبان المقبل ستتراوح ستبدأ من 30 ألف جنيه وحتى 36 ألف جنيه، وذلك وفقًا للبرامج التي تصل مدتها أسبوعًا.

وبين عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة الاقتصادية في شعبان المقبل التي تصل مدتها نحو أسبوعين تبدأ 37 ألف جنيه، وتختلف وفقًا لنوع الفندق والطيران.

أولًا: المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء حديثة، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال السداد لفحص الكبار.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث (مثل قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة المعلنة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.



وأوضح أنه يجب تقديم هذه المستندات كاملة إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة.

