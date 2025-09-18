هذا ما يحدث لك عند تناول 10 بيضات أسبوعيا.. مفاجأة

كتبت- شيماء مرسي

كشفت لوبوف دانيلوفا طبيبة التغذية الروسية أن تناول ما يصل إلى 10 بيضات أسبوعيا قد يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وتدمير لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية.

وبالرغم من أن الباحثين كانوا يعتقدون أن البيض مصدر للكوليسترول الضار الذي يعمل على سد الأوعية الدموية وإتلافها، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن تناول ما يصل إلى 10 بيضات أسبوعيا بانتظام لا يشكل خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لوكالة "تاس" السوفيتية.

ولا يقتصر دوره على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم فحسب، بل يساعد أيضا على تدمير لويحات الكوليسترول المتراكمة في الأوعية الدموية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم في حماية الهيكل العظمي والأسنان من التلف وتقليل خطر الإصابة بفقدان البصر مع التقدم في العمر.

كما إن تناول البيض باعتدال ينظف الجسم ويطرد الكوليسترول والمواد الضارة الأخرى ويفتت الدهون.

ويعتبر بياض البيض أفضل مادة لبناء العضلات وتحسين الحالة المزاجية ومنع إعتام عدسة العين وحماية العصب البصري والحفاظ سلامة الأنسجة ودعم وظائف الكبد والدماغ وخفض مستوى ضغط الدم.

كما أن الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول الضار، ولكن من المستحيل استبعادها تماما من النظام الغذائي، لأنها تحتوي على فيتامينات تذوب في الدهون.

ويمكن تناول المنتجات التي تحتوي على الدهون غير المشبعة مثل البيض والأسماك والفواكه، والمكسرات كبديل للمنتجات الغنية بالدهون المشبعة.

