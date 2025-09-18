دراسة تكشف عن تمارين رياضية تحارب نمو الخلايا السرطانية

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في أستراليا أن ممارسة تمارين رياضية محددة قد تزيد من إنتاج بروتينات مكافحة للسرطان.

وأشارت الدراسة أن هذا قد يسهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية لدى النساء اللواتي تعافين من سرطان الثدي.

وشملت الدراسة 32 امرأة بمتوسط عمر 59 عاما، جميعهن من الناجيات من سرطان الثدي في مراحله الأولى أو الثانية أو الثالثة.

وخضعت المشاركات لجلسة تمرين واحدة فقط، إما تمارين مقاومة كرفع الأثقال، أو التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، والذي يتضمن فترات قصيرة ومكثفة من النشاط تتبعها فترات راحة قصيرة.

وأظهرت الدراسة زيادة ملحوظة في ميوكينات وبروتينات تفرزها العضلات أثناء التمرين وتعمل على التواصل بين العضلات وباقي الجسم، وتنظم عملية الأيض وتثبط الجزيئات المسببة للالتهاب، وهو عامل رئيسي في تكوين الخلايا السرطانية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد جلسة واحدة مدتها 45 دقيقة، ارتفعت مستويات "ميوكين IL-6" بنسبة 47% في مجموعة التدريب المتقطع عالي الكثافة، فيما سجلت مجموعة تمارين المقاومة زيادة بنسبة 23% في "ميوكين ديكورين" و9% في "IL-6".

وقدّر الباحثون أن هذه الزيادة يمكن أن تبطئ نمو الخلايا السرطانية بنسبة 20 إلى 30%.

كما أن شدة التمرين كانت العامل الأساسي وراء هذه التأثيرات، وليس نوع التمرين ذاته، سواء كانت تمارين المقاومة أو التدريب المتقطع عالي الكثافة.

