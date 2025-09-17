"كنز في مطبخك".. 5 أطعمة طبيعية تقلل خطر الإصابة بالسرطان

كتبت – نرمين ضيف الله:

السرطان من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة، لكن باتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، يمكننا تقليل خطر الإصابة به بشكل كبير.

ورغم أنه لا يوجد طعام واحد يوفّر الحماية الكاملة، فإن بعض الأطعمة والمشروبات أظهرت دورًا فعّالًا في دعم المناعة والوقاية من تكوّن الخلايا السرطانية، وفق ما ذكره موقعي Times of India وNDTV.

فيما يلي، أبرز هذه العناصر الطبيعية التي ينصح بوجودها دائمًا في المطبخ:

1- التوت

فواكه مثل التوت البري، الفراولة، والتوت الأسود تحتوي على مضادات أكسدة قوية، أبرزها الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك.

تُسهم هذه المواد في تقليل الالتهابات، ومكافحة تأكسد الخلايا، وتبطئ من نمو الخلايا غير الطبيعية في الجسم.

2- الخضروات الصليبية

البروكلي، القرنبيط، الكالي، والكرنب تحتوي على مركّبات فعّالة مثل السلفورافان والجلوكوسينولات، والتي تساعد على إزالة السموم من الجسم، وتمنع تكاثر الخلايا المسرطنة، خاصة في حالات سرطان الثدي والقولون.

3- الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بمحتواه العالي من مركبات الكاتيشين، لا سيما EGCG، التي توفر حماية من تلف الحمض النووي وتبطئ نمو الخلايا السرطانية في الثدي والبروستاتا والجهاز الهضمي.

4- الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة.

وتشير دراسات إلى قدرتها على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتحفيز ما يُعرف بـ"الموت المبرمج" لها.

وينصح بتناول الكركم مع رشة من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاصه في الجسم.

5- المكسرات

اللوز، الجوز، مكسرات البرازيل وغيرها، تحتوي على دهون صحية، فيتامين E، السيلينيوم، ومضادات أكسدة، تساهم في إصلاح الخلايا وتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون والثدي.