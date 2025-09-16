تناوله بانتظام.. طعام شهير يقلل خطر الوفاة بأمراض القلب

كتب – سيد متولي

يؤكد العلماء أن تناول السبانخ بانتظام يقلل من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية. فما هي فعاليته الكبيرة، وكيف نتناوله بشكل صحيح؟ ولماذا السبانخ مفيد جدا للقلب؟.

يعتبر السبانخ مفيدا للقلب لأنه يحتوي على البوتاسيوم، الذي يحد من الآثار الضارة للصوديوم، ويخفض مستوى ضغط الدم، ويخفف الضغط على القلب. يحتوي كوب من السبانخ على 24 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من البوتاسيوم، بحسب فيستي. رو.

وبالإضافة إلى ذلك السبانخ غني بالنترات الطبيعية، التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، الذي يوسع الأوعية الدموية، ويحسن تدفق الدم، ويخفض مستوى ضغط الدم.

ويحتوي السبانخ أيضا على حمض الفوليك، الذي يقلل من مستوى الهوموسيستين- حمض أميني يتلف جدران الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

لذلك يوصي الأطباء وخبراء التغذية بإضافة السبانخ إلى النظام الغذائي، لأنه بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ يحمي القلب.