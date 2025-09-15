5 فوائد صحية لتناول القرفة.. منها خفض نسبة السكر

كتبت- أسماء مرسي:

القرفة من التوابل الغنية بالمركبات النباتية الفعالة، وتتميز بفوائد صحية متعددة تتجاوز النكهة المميزة التي تضيفها إلى الأطعمة.

وفقا لموقع "news-medical"، نوضح لكم فوائد تناول القرفة:

مضاد قوي للأكسدة

تحتوي القرفة على الفلافونويدات التي تقاوم الجذور الحرة، ما يسهم في الحماية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر والاضطرابات الأيضية.

الوقاية من السرطان

تساعد مركبات البروسيانيدين في القرفة على إبطاء نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية، المرتبطة بتطور الأورام السرطانية.

خفض سكر الدم

تعمل البوليفينولات الموجودة بها بطريقة مشابهة للأنسولين، ما يحسن دخول الجلوكوز إلى الخلايا ويساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

دعم صحة الدماغ

يؤدي استهلاكها إلى حماية الخلايا العصبية لدى مرضى باركنسون، ودعم صحة الدماغ والذاكرة.

تعزيز صحة القلب

مركبات فعالة في القرفة مثل ألدهيد السيناميك تسهم في تحسين تدفق الدم، وتقليل عوامل خطر تصلب الشرايين، ما يدعم صحة القلب والأوعية.

