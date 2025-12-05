طقس الساعات المقبلة.. 4 ظواهر جوية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء

وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

وتوقع الهيئة، أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على بعض المناطق، ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 24-25.

- السواحل الشمالية: 22-28.

- شمال الصعيد: 25-26.

- جنوب الصعيد: 29-30.

وأشارت الهيئة، إلى نشاط رياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وحذرت الهيئة، من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة وسرعات الرياح من (50:40) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2.5- 2) متر.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟