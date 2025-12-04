عباس شراقي: بيان الخارجية الإثيوبية يحتوى على أكاذيب ومغالطات علمية

وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، البيان الأخير لوزارة الخارجية الإثيوبية بأنه "غير دبلوماسي" ويحتوي على "مغالطات كثيرة ودعايات كاذبة".

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التصريحات الإثيوبية جاءت ردًا على تصريحات وزير الخارجية المصري التي انتقدت التصرفات الأحادية لإثيوبيا في ملف سد النهضة.

وأشار "شراقي"، إلى أن الوزير الإثيوبي ارتكب أخطاء علمية فادحة في بيانه، قائلًا: "حتى اللي استند له أو كتبه كحقيقة كونه وزير خارجية ما كانش حقيقي.. به أكاذيب".

وتابع أن الأرقام التي ذكرها البيان حول مساهمة النيل الأزرق غير دقيقة، حيث ادعى أنها 86% بينما الحقيقة العلمية أنها 60% فقط، كما أن نسبة المياه الإثيوبية على سطح الأرض هي 41% وليس 70% كما ورد.

وأكد أن هذه الأخطاء كانت تحتاج فقط إلى مراجعة بسيطة من المتخصصين في وزارتي الري والمياه الإثيوبيتين قبل إصدار بيان رسمي بهذا الوزن.

وأضاف أن إثيوبيا تستخدم أسلوبًا خاطئًا في تعاملها مع ملف النيل، حيث تتعامل معه كملكية خاصة بدلًا من اعتباره "نهر عابر للحدود".

وشدد الدكتور عباس شراقي، على المبادئ الدولية التي تحكم الأنهار العابرة للحدود، قائلًا: "حتى لو المياه بتنبع 100% من دولة واحدة، الدولة الأخرى شريكة في النهر وأي مشروع يقام على النهر لا بد من اتباع الأعراف والاتفاقيات الدولية"، مشددًا على أن التعاون وليس التصرفات الأحادية هو الطريق الوحيد لحل الأزمة.

