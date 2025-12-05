الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في الحرارة يصل لـ4 درجات
كتب-عمرو صالح:
انخفاض درجات الحرارة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بداية من السبت 6 ديسمبر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.
وقالت الأرصاد، في بيان، إن البلاد تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.
وأشارت إلى أن حالة الطقس من الأحد 7 ديسمبر إلى الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.
