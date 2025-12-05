إعلان

الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في الحرارة يصل لـ4 درجات

كتب-عمرو صالح:

07:10 ص 05/12/2025

انخفاض درجات الحرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بداية من السبت 6 ديسمبر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن البلاد تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس من الأحد 7 ديسمبر إلى الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف تفاصيل خروج عربة بضائع عن القضبان بالبدرشين

توضيح من عباس شراقي بعد بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ماذا قال؟

عطل مفاجئ.. ضعف وانقطاع المياه بعدة مناطق في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انخفاض درجات الحرارة رياح أمطار شبورة الطقس برودة رطوبة درجات الحرارة الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان