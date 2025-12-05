تصدر حامد حمدان نجم وسط فريق بتروجيت، المشهد الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى فريق الشباب السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكان سمير الحاوي وكيل حامد حمدان، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال الساعات الماضية، أن اللاعب يمتلك عرضا من جانب فريق الشباب السعودي للانتقال إليه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وارتبط حمدان خلال الفترة الماضية بالانتقال بالعديد من الأندية، من بين هذه الأندية الانتقال النادي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى فريق الشباب السعودي الذي اهتم باللاعب بعد ظهوره بمستوى مميز في بطولة كأس العرب.

أبرز المعلومات عن عائلة حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين

ويبلغ حامد حمدان من العمر 25 عاما، فهو من مواليد 3 أكتوبر 2000 في قطاع غزة بفلسطين.

وحرص حامد حمدان دائما على أن يجعل عائلته بعيدة عن الأضواء بشكل كبير، هو ما تسبب في عدم توفر الكثير من المعلومات عن عائلته.

وتعرضت أسرة حامد حمدان لأزمة خلال تواجدها في قطاع غزة، بعد تعرض منزل عائلته لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنه أعلن بعد ذلك نجاة عائلته من هذا القصف، من خلال منشور له عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله على نجاة عائلتي وأحباب قلبي بعد استهداف البرج السكني".

وأضاف:"اللهم لا تفجعني بمكروه يصيب عائلتي ومن أحب، يا رب لا تختبر صبري فإني أخشى الفقد، فلا تحمّلني ما لا طاقة لي به، استودعتك ربي كل ما أخشى فقدانه، فأنت خير الحافظين".

ولدى حمدان شقيقين، هما رامي حمدان، الذي تحدث في وقت سابق عبر قناة "أون سبورت"، عن أزمته رحيل شقيقه عن بتروجيت.

وبخلاف رامي يمتلك نجم وسط بتروجيت شقيق آخر، يدعى أحمد حمدان وسبق وشارك الاعب صورة لهما معا، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

