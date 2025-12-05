أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة، برئاسة المستشار فتحي عبدالرؤوف علي محمد الغول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة ،وعضوية المستشار أسامة محمد رشاد موسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أحمد محمد الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 103،809 ناخبًا، واجمالي عدد الأصوات 804،739 بالدائرة الثالثة و الأصوات الصحيحة 91،452 والأصوات الباطلة 12357 صوتًا.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: عصام محمود عثمان محمد 34,835 صوتًا، وأحمد حسين جودة أحمد 39,065 صوتًا، وعلى سيد على معوض 43,205 صوتًا، وخليل عبدالرازق خليل 12,391 صوتًا، وهاني حسن طلبة حسن 8,707 صوتًا، وسيد حسن سيد مسلم 4,725 صوتًا، وأحمد سيد شاكر أحمد 6,891 صوتًا، ومحمد شمتان عبدالحميد 3,429 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: أماني مصطفى كمال ليس 19,714 صوتًا، واسامة عوض محمود شاكر 9,131 صوتًا، وسيد عبدالعزيز سيد موسى 4,567 صوتًا، وممدوح يوسف فرغلي 7,723 صوتًا، وحموده على محيسن 5,635 صوتًا، وشريف محمد منير عبدالوهاب 7,035 صوتًا، ونعمان أحمد فتحي 19,703 صوتًا، ومحمد عبدالمنعم حسن 22,468 صوتًا، وصادق ارمانيوس صادق 13,888 صوتًا، وأسماء مصطفى حسن 11,044 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.