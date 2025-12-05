إعلان

انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة الثالثة في البحيرة

كتب : مصراوي

06:15 ص 05/12/2025

الدائرة الثالثة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، البيان العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 130 ألفا و 427 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 3610 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 126 ألفا و 819 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم أبو حمص وإدكو على مقعدين وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات "أحمد العرجاوي" 55 ألفًا و209 صوتًا يليه "علي أبو نعمة" 31 ألفا و 620 صوتًا، يليه "محمود رشاد حبيب" 38 ألفًا و 883 صوت يليه "صالح شيشي" 20 ألفًا و 246 صوتًا.

