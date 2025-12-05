بسبب المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو حتى الأحد

تبدأ محافظة الجيزة، في إجراء غلق كلي بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام.

يكون ذلك، وفق بيان المحافظة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى صباح الأحد 2025/12/7، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًا.

وقالت المحافظة، إن ذلك نتيجة الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) والقيام بأعمال الشدّات المعدنية لعدد 12 برجًا معدنيًا بطول 120 مترًا ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

وأكدت المحافظة أن الحركة المرورية في الاتجاه الآخر من شارع 26 يوليو تعمل بصورة طبيعية دون أي تأثر.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلات المرورية الآتية لتسهيل الحركة لمنع التكدسات:

- التحويلة المرورية الأولى: المركبات القادمة من كوبري 15 مايو والراغبين في استكمال سيرها تجاه ميدان لبنان: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازى ثم يسارًا باتجاه شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- التحويلة المرورية الثانية: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي ثم يمينًا باتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز الأعمال.

