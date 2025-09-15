6 عادات يومية تضر بصحة دماغك.. تجنبها

كتبت- أسماء مرسي:

الدماغ هو العضو المسؤول الأول عن التفكير والذاكرة والمزاج واتخاذ القرارات، لكنه يتأثر بالعادات اليومية التي تفعلها دون وعي بمدي خطورتها.

في هذا الصدد، إليكم 6 عادات شائعة تؤثر سلبا على صحة دماغك بصمت، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

عدم القدرة على رفض الطلبات

الموافقة المستمرة على الطلبات ترهقك ذهنيا، بدلًا من الاستجابة الفورية، من الضروري أن تمنح نفسك وقتا للتقييم.

تعدد المهام

القيام بعدة مهام في نفس الوقت يضعف التركيز والذاكرة ويزيد التوتر، الأفضل إنجاز مهمة واحدة بتركيز كامل.

الإفراط في الأطعمة المُصنعة

الوجبات الجاهزة والمعلبة ترتبط بمشكلات صحية مثل السمنة والاكتئاب.

قلة الحركة

الخمول يضعف تدفق الدم إلى الدماغ، ما يزيد خطر الاكتئاب وألزهايمر، لذا عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحفيز الذهن والمزاج.

الجمود العقلي

الاعتماد على روتين ثابت دون تحديات ذهنية يؤدي إلى تراجع قدرات الدماغ، عليك الحفاظ على نشاطك العقلي بتعلم مهارات جديدة أو اكتساب معرفة بشكل منتظم.

تجاهل إجراءات السلامة

إصابات الرأس البسيطة تؤثر على صحتك النفسية والإدراكية، لذا من الضروري ارتداء خوذة أثناء ركوب الدراجة، والإمساك بالدرابزين عند صعود أو نزول السلالم، وعدم إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة لتجنب اﻹصابات قدر اﻹمكان.

