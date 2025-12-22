دراسة: الكاكاو يحافظ على صحة الشرايين أثناء الجلوس الطويل

أظهرت دراسة حديثة نشرت في مجلة Journal of Physiology، أن تناول مشروب كاكاو غني بالفلافانول قبل فترات الجلوس الطويلة يساعد على حماية الأوعية الدموية والحفاظ على وظائفها.

وشملت الدراسة 24 شابًا بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين بحسب مستوى اللياقة القلبية التنفسية: عالية ومنخفضة، بحسب نيوز ميديكال.

وخضع المشاركون لجلسة جلوس استمرت ساعتين بعد تناول مشروب كاكاو غني بالفلافانول أو مشروب وهمي منخفض الفلافانول، وتم قياس وظيفة البطانة الوعائية في الذراعين والساقين.

وأظهرت النتائج أن الجلوس المطول تسبب في تدهور وظيفة الأوعية عند تناول المشروب الوهمي، بينما حافظ الكاكاو الغني بالفلافانول على صحة الأوعية الدموية في كلا الطرفين، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية.

وأرجع الباحثون ذلك إلى قدرة فلافانولات الكاكاو على تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك، المسؤول عن استرخاء وتوسع الأوعية الدموية. وتشير الدراسة إلى أن تناول الكاكاو الداكن قبل فترات الجلوس الطويلة يعد وسيلة وقائية عملية لدعم صحة القلب والأوعية الدموية، مع التأكيد على أهمية النشاط البدني وتقليل الجلوس لتحقيق فوائد صحية شاملة.