تستيقظ أحيانا في الصباح وتشعر بدوار خفيف وصداع وإرهاق، وعند قياس ضغط الدم نلاحظ أنه مرتفع.

ويعد ارتفاع ضغط الدم في الصباح أمرا شائعا، حيث يفسره الأطباء على أنه نتيجة لتقلبات طبيعية تحدث بفعل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم.

ويحدث هذا الارتفاع بعد ساعات قليلة من الاستيقاظ، ثم يبدأ بالاستقرار تدريجيا مع مرور اليوم، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ومع ذلك، من المهم أيضا ملاحظة أن القراءات المرتفعة بشكل غير طبيعي تشير إلى وجود مشكلات صحية مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كيف ولماذا يتغير ضغط الدم من الليل إلى الصباح؟

تختلف مستويات ضغط الدم على مدار اليوم لدى الجميع، حيث يمكن أن يؤثر النشاط البدني وتوقيت تناول الأدوية والحالة الصحية العامة على هذه التغيرات.

وبينما تكون مستويات ضغط الدم عادة في أدنى مستوياتها أثناء النوم، فإنها تميل إلى الارتفاع عند الاستيقاظ صباحا وهو نمط يعرف باسم "انخفاض ضغط الدم الليلي".

لماذا يرتفع ضغط الدم في الصباح؟

أحد الأسباب الرئيسية لهذا التغيير هو الساعة البيولوجية للجسم، والمعروفة أيضا بالإيقاع اليومي، والتي تعد المحرك الرئيسي لتغيرات ضغط الدم خلال اليوم.

كما أنها مرتبطة بانخفاض ضغط الدم ليلا وارتفاعه صباحا والذي يحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر بعض العوامل الصحية ونمط الحياة على ضغط الدم، ومنها:

اضطرابات النوم

توقيت الوجبات

زيادة التهاب الجسم

زيادة غير طبيعية لمستويات الميلاتونين

الضوضاء

كما أن وقت ممارسة الرياضة يؤثر على مستويات ضغط الدم، وهذه الأنماط تختلف من شخص لآخر.

هل ارتفاع ضغط الدم في الصباح ضار بنفس خطورته في أوقات أخرى؟

ارتفاع ضغط الدم قد يكون ضارا بالصحة في جميع الأوقات، ومع ذلك، ارتفاعه في الصباح يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

كما أن الانخفاضات الكبيرة في ضغط الدم ليلا قد تكون مؤشرا على مشكلات القلب والأوعية الدموية من ارتفاع ضغط الدم في الصباح.

علامات ارتفاع ضغط الدم

ألم الصدر

الدوخة

الصداع الشديد

ضيق التنفس

تغيرات في الرؤية

