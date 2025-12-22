أمراض تخفي ارتفاع ضغط الدم الحقيقي.. تعرف عليها

حدد الدكتور إجنات رودتشينكو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، مجموعة من الحالات التي يشخصها البعض خطأ على أنها ارتفاع في ضغط الدم.

وأوضح رودتشينكو أن ارتفاع ضغط الدم عند قياسه لا يعني بالضرورة وجود ارتفاع فعلي دائم، إذ يمكن أن تخفي هذه الأرقام أمراضًا أو حالات أخرى تسبب ارتفاع الضغط مؤقتًا، بحسب kp.ru.

وقال: "أي ألم شديد يؤدي دائمًا إلى ارتفاع ضغط الدم. على سبيل المثال، إذا سقط شخص وكسر ذراعه، فإن قياس ضغط الدم في الذراع الأخرى سيكون مرتفعًا مؤقتًا، وسينخفض تلقائيًا بعد زوال الألم".

وأشار إلى أن بعض أمراض المفاصل والعضلات والجهاز الهضمي قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم. كما يمكن أن يكون السبب اضطرابات نفسية وعصبية، مثل الاكتئاب واضطرابات القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة النفسية.

وأضاف أن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما يتزامن ارتفاع ضغط الدم مع حالة مرضية أخرى تسبب ارتفاعًا مفاجئًا، وفي هذه الحالات قد لا يكون علاج ارتفاع ضغط الدم وحده كافيًا، وقد تبقى قراءات جهاز قياس الضغط مرتفعة رغم العلاج.