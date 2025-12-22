إعلان

3 علامات خطيرة في أصابعك.. تنذرك بمشكلة بالرئة

كتب : أسماء العمدة

02:30 م 22/12/2025

تعبيرية

بعض التغيرات الظاهرة في الأصابع والأظافر قد تكون مؤشرًا على اضطرابات خطيرة، من بينها أمراض تصيب الرئة وتؤثر على نسبة الأكسجين في الدم.

وفيما يلي أبرز 3 علامات تحذيرية تستدعي الانتباه وعدم الإهمال، وفقًا لموقع healthline.

1- تضخم أطراف الأصابع

يُعد تعجر الأصابع من العلامات اللافتة، حيث تبدو أطراف الأصابع أكثر استدارة وتضخمًا، مع تغير شكل الأظافر، ويرتبط هذا العرض في بعض الحالات بأمراض رئوية مزمنة، مثل التليف الرئوي أو بعض أورام الرئة، نتيجة نقص الأكسجين المزمن في الدم.

2- ازرقاق أطراف الأصابع

يشير تغيّر لون الأصابع إلى الأزرق أو البنفسجي إلى ضعف وصول الأكسجين إلى الأطراف، ويُعد هذا العرض علامة محتملة على اضطرابات في الجهاز التنفسي أو القلب، ويظهر غالبًا مع ضيق التنفس أو الإجهاد السريع.

3- هشاشة الأظافر وتغيّر لونها

قد يلاحظ البعض هشاشة غير معتادة في الأظافر أو تغيّر لونها إلى الشحوب أو الاصفرار، ويربط مختصون هذه التغيرات أحيانًا بأمراض رئوية مزمنة تؤثر على امتصاص الأكسجين والعناصر الغذائية في الجسم.

متى يجب القلق؟

يشدد الأطباء على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت هذه العلامات بشكل مستمر أو متزايد، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل:

- ضيق التنفس

- السعال المزمن

- التعب الشديد

- فقدان الوزن غير المبرر

