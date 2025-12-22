الشاي الأخضر أم الأسود: أيهما أفضل للمعدة والصحة؟

أوضحت الدكتورة يكاترينا كاشوك، أخصائية أمراض الباطنية، أن الشاي الأخضر والأسود يصنعان من نفس النبتة ويختلفان فقط في درجة التخمير، وأن الفوائد الصحية تعتمد أكثر على تركيز الشاي وكمية تناوله، وليس نوعه فقط.

ويحتوي الشاي الأخضر على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مثل الكاتيكينات، بينما الشاي الأسود أغنى بمركبات الثيافلافينات الناتجة عن التخمير، وغالبًا ما يكون ألطف على المعدة، بحسب riamo.ru.

وحذرت الطبيبة من أن الشاي المركز، خاصة على معدة فارغة، قد يهيج المعدة بسبب محتواه العالي من التانين، ما قد يسبب حرقة ويؤثر على امتصاص الحديد، مع تأثير أكبر للشاي الأخضر على المعدة الحساسة.

وأكدت أن الأهم هو اختيار النوع الذي يفضله الشخص ويتحمله، مع الالتزام بالاعتدال ومراعاة استجابة الجسم الفردية، بدل التركيز فقط على مزايا الشاي الأخضر.