تعطل مواقع البريد والبنوك في فرنسا ومخاوف من هجوم سيبراني

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، بتوقف مواقع خدمات البريد عن الخدمة منذ ساعات، مشيرة إلى احتمال حدوث هجوم سيبراني.

وقالت وسائل الإعلام، إنه تعذّر الوصول إلى خدمات بنك البريد (La Banque Postale) وبريد لا بوست (La Poste) عبر الإنترنت بسبب عطل فني منع العملاء من الوصول إلى حساباتهم.

وقال بنك البريد، في منشور عبر منصة "إكس": "منذ صباح اليوم، أثر عطل ما على الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول. ويجري العمل على حل المشكلة؛ وتبذل فرقنا قصارى جهدها لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "لا تزال المدفوعات عبر الإنترنت ممكنة باستخدام المصادقة عبر الرسائل النصية القصيرة. كما لا تزال مدفوعات بطاقات الائتمان على أجهزة نقاط البيع في المتاجر والتحويلات عبر WERO متاحة".

وبحسب التقارير والبيانات المنشورة على موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية، تأثر كل من بنك Caisse d'Epargne وبنك Banque Populaire بهذا العطل.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الوصول إلى الخدمات قد عاد إلى طبيعته. ولم يصدر أي تعليق من أي من البنكين حتى الآن.