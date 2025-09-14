ما أسباب وأضرار سيلان الأنف لدى الأطفال؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت طبيبة الأطفال الروسية أيجول إسرافيلوفا أن سيلان الأنف يعد حالة شائعة وبسيطة لدى جميع الأطفال، لكنها حذرت من ضرورة الانتباه إذا استمرت هذه الحالة لأسابيع أو حتى أشهر.

وأوضحت أن استمرار سيلان الأنف لدى الطفل يشكل تهديدا لصحته ونموه، لأن إذا استمر أكثر من 2-3 أسابيع يعتبر مزمنا.

ومن أهم مخاطر سيلان الأنف المستمر لدى الطفل اضطرابات النمو، حيث يمكن أن يؤثر نقص الأكسجين المزمن الناتج عن صعوبة التنفس سلبا على النمو العقلي والجسدي للطفل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التنفس الفموي المستمر إلى سوء إطباق الأسنان وتشوه هيكل الوجه.

ومن الأضرار الأخرى انتشار العدوى لأن التهاب الغشاء المخاطي المزمن للأنف يهيئ بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا والفيروسات، وهذا بدوره قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما يزداد خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الأذن الوسطى، والتهاب اللوزتين، والتهاب البلعوم، بالإضافة إلى التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

وأيضا يؤدي سيلان الأنف المستمر إلى اضطراب التنفس والنوم، حيث يعيق التنفس، خاصة لدى الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون التنفس عبر أفواههم بعد، ما يؤدي إلى اضطراب النوم والشخير وانقطاع النفس النومي وضعف المناعة والالتهاب المستمر للغشاء المخاطي للأنف المناعة الموضعية، ما يجعل الطفل أكثر عرضة للعدوى.

لذا يجب استشارة طبيب أطفال في حالة استمرار سيلان الأنف لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.

لأن من بين الأسباب المحتملة لسيلان الأنف المستمر: العدوى الفيروسية، والالتهابات البكتيرية، والحساسية، والزوائد الأنفية، ووجود جسم غريب في الأنف، وانحراف الحاجز الأنفي.

اقرأ أيضا:

ما خطورة إصابة كبار السن بالإنفلونزا؟

مشروب خارق يحارب الأرق ويقوي المناعة والجهاز الهضمي

احترس.. 4 فئات ممنوعة من تناول الأناناس

دراسة: النظام النباتي يحارب الإصابة بالسرطان

كيف تؤثر وضعية النوم على صحة الدماغ؟