الأطعمة المسموحة والممنوعة لصحة القلب

أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة، لذا فإن أن النظام الغذائي قد يؤدي دورا في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض.

وكشف جراح القلب والصدر البريطاني الدكتور جيريمي أن تناول الأطعمة الصحية المتوازنة بنسبة 80% يكون مفيد جدا للقلب.

وأشار أن شرب الماء بانتظام قد يسهم في الحفاظ على صحة القلب، وفقا لـ "فوكس نيوز".

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، فإن بعض الأطعمة مثل البيض يعتبر مصدر ممتاز للبروتين والفيتامينات والمعادن، لكن بشرط تناوله باعتدال.

كما نصح بتقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، السكريات، والدقيق المكرر، لما لها من علاقة مباشرة بارتفاع الدهون الثلاثية وسكر الدم.

كما أن ممارسة الرياضة بانتظام تكمل النظام الغذائي الصحي، وتساعد على تحسين صحة القلب والجسم بشكل عام.

إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية

ملء نصف الطبق بالفواكه والخضروات.

تنويع مصادر البروتين الخالي من الدهون.

إضافة الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم.

الحد من السكريات، الصوديوم، والدهون المشبعة.

كما تُنصح الفئات الخاصة، مثل مرضى السكري، باستشارة الطبيب قبل اتباع نظام 80/20 الغذائي، الذي يتيح تناول وجبات صحية 80% من الوقت مع مساحة للمرونة 20% من الوقت.

