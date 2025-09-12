5 فوائد مذهلة لتناول الخيار يوميًّا.. صحة ورشاقة في ثمرة خفيفة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الخيار من الخضروات المنعشة التي تُستخدم كثيرًا في الأطعمة الصيفية، وله فوائد صحية عديدة إن أُدخل في النظام الغذائي بانتظام.

هذه الفوائد تنبع من محتواه المرتفع من الماء، والألياف، والعناصر المضادة للأكسدة، وغيرها.

فيما يلي 5 فوائد لتناول الخيار على الجسم، وفق "Medical News Today".

فوائد لتناول الخيار على الجسم

ترطيب الجسم وتقليل الجفاف

الخيار يحتوي على حوالي 95-96٪ ماء، مما يجعله من أفضل الأطعمة التي تساعد على إرواء الجسم، خاصة في أيام الحر أو بعد نشاط بدني.

الماء في الخيار يدعم وظائف الجسم المختلفة مثل تنظيم درجة الحرارة، والتخلص من سموم الجسم، والحفاظ على نشاط الكليتين.

دعم الهضم وتنظيم حركة الأمعاء

الألياف الموجودة في الخيار تساعد على تسهيل حركة الأمعاء، مما يقلّل من خطر الإمساك والتورّم.

كذلك، الماء كثيرًا ما يساعد على تليين البراز وتحسين مرونته، مما يسهل مروره بشكل طبيعي.

مساعدة في إدارة الوزن وشعور بالشبع

بفضل محتواه القليل من السعرات الحرارية وكثرة الماء والألياف، يُمكِن تناول الخيار أن يشعر الإنسان بالشبع دون إضافة سعرات كبيرة.

هذا مفيد لمن يرغب في خسارة الوزن أو الحفاظ عليه دون الشعور بالجوع الشديد.

مضادات أكسدة ودعم صحيّ للجسم

الخيار يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والتانينات، وكذلك مركبات نباتية مثل الكوكوربيتاسين التي يُعتقد أنها تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي، وتخفيف الالتهاب، ومكافحة البُلى الناتج عن الجذور الحرة.

هذا قد يساعد في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

دعم صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم

الخيار غني بالعناصر مثل البوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه ضمن مستويات صحيّة.

كما أن محتواه المنخفض من السكّريات واحتواؤه على الألياف تجعله مناسبًا لدعم استجابة الجسم للسكر وتقليل الارتفاع المفاجئ لمستوى الجلوكوز في الدم.